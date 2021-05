MC Kevin teve aneurisma e traumatismo craniano

O laudo da perícia no corpo de MC Kevin apontou que o cantor sofreu fraturas no nariz, no maxilar e na mandíbula. Com a queda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o documento aponta ruptura de um aneurisma e traumatismo craniano como causas da morte.

Segundo o relato da viúva Deolane Bezerra, o jovem de 23 anos teria usado drogas sintéticas naquele domingo, dia 16. Com o depoimento da esposa e amigos do funkeiro, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame toxicológico para comprar o efeito de entorpecentes usados por Kevin.

Em entrevista à Record TV Rio, o delegado Antenor Lopes, diretor do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital) disse que o falecimento pode ter sido determinado pela mistura de bebidas alcoólicas com as drogas.

A modelo Bianca Domingues é testemunha no caso e disse que viu o funkeiro se pendurar no parapeito. Além dela, MC VK estava no quarto com a dupla e afirmou ter visto as mãos do amigo escorregarem da sacada do prédio. O músico contou ainda que Kevin e Bianca estavam juntos na varanda, mas, depois de sair do banheiro e ver a queda, só encontrou a modelo depois, na viatura.

Além da análise do resultado do exame, que pode demorar até 20 dias para sair, Lopes informou que investigadores ainda analisam câmeras de segurança do hotel para confrontar com as versões apresentadas na delegacia. Os celulares apreendidos também estão sendo periciados para apurar o caso e finalizar o inquérito.

MC Kevin foi enterrado em São Paulo, onde nasceu. A morte está sendo investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca).