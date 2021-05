MDB projeta 6 vagas na AL, 3 federais e não descarta disputar Governo

O MDB trabalha com a projeção de ampliar de três para seis o número de representantes na Assembleia Legislativa, além de eleger três deputados federais no pleito eleitoral de 2022.

Atualmente, integram a banca do partido no Legislativo: Janaina Riva, dr João José e Thiago Silva.

Na Câmara Federal, a sigla tem como representantes, o deputado Juarez Costa e Carlos Bezerra – hoje licenciado, deixando a vaga com Valtenir Pereira.

As metas foram definidas durante uma reunião dos principais membros do diretório do partido, realizada na última segunda-feira (26).

“Hoje o MDB abocanha praticamente 30% dos votos válidos do Estado e a gente quer tentar se manter como o maior partido do Estado. E, para isso, nós precisamos eleger mais deputados estaduais e federais”, afirmou a deputada Janaina Riva.

“Vamos continuar trabalhando para lançar 48 candidaturas a estadual e também uma chapa completa para federal”, acrescentou.

Janaina, que hoje é a única mulher no parlamento, disse que a sigla também tem a expectativa de eleger mais uma representante do sexo feminino. Recentemente, inclusive, a própria deputada fez um convite a médica Natasha Slhessarenko para que ela se filie ao MDB.

Disputa a majoritária

Ainda durante o encontro partidário, ficou definido que o MDB fará uma reunião com os prefeitos, no mês de julho para avaliar também as candidaturas majoritárias.

No próximo ano, estarão em jogo as cadeiras de governador e vice, além de uma vaga ao Senado Federal.

Conforme a deputada Janaina, uma ala do partido entende ser necessário lançar uma candidatura ao Governo. Parte acha por bem manter a aliança com o governador Mauro Mendes (DEM), que deve sair à reeleição.

“O nome do prefeito [de Primavera do Leste] Leonardo Bortolin está despontando aí como como um gestor moderno. Então, são várias as discussões internas que o MDB vai promover. Em julho, vamos nos reunir com os prefeitos, mas a meta é exatamente fazer as maiores bancadas”, concluiu Janaina.