Mendes cancela compromissos e retoma atividades com agenda em Sinop

O governador Mauro Mendes (DEM) cancelou os compromissos marcados para esta terça-feira (4), em razão da morte de sua sogra. Dona Euridice Gomes da Silva faleceu na noite de ontem, após complicações causadas pela Covid-19.

Aos 78 anos, ela havia ficado mais de dez meses internada e, após receber alta, acabou sendo reinfectada pelo vírus.

O sepultamento da mãe da primeira-dama Virginia Mendes ocorreu em um cemitério da Capital, na manhã desta terça. Não houve velório.

Conforme o Governo do Estado, Mendes retorna sua agenda na quarta-feira (5), no município de Sinop. Entre os compromissos no Nortão do Estado, a entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial, inauguração de escola, entrega do novo Complexo da Polícia Civil da cidade e visita à União das Entidades de Sinop (Unesin).