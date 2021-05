Menor internado no Socioeducativo acerta Agente no pescoço com arma artesanal

Um menor de 17 anos, que cumpre medida socioeducativa em Rondonópolis, tentou matar um dos Agentes que trabalha na unidade nesta terça-feira (11) por volta das 11h da manhã. Ele afirmou que o crime foi a mando de uma facção criminosa.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências nº 2021.116215, os Agentes realizavam a tranca dos adolescentes que estavam no Pátio Livre quando, ao adentrarem na ala 1, o menor teria partido para cima de um Agente e desferido golpes com uma arma artesanal (conhecida como chuncho) na região do pescoço da vítima. Imediatamente, outros dois agentes imobilizaram o agressor.

O menor informou que não poderia contar quem foi o mandante, pois poderia ser morto pela facção. A suspeita é que outro interno tenha ordenado a ação.