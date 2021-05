Menor suspeito de participar de sequestro é apreendido pela PC

A Polícia Judiciária Civil localizou nesta sexta – feira (14) o suspeito de sequestrar o filho de de um empresário em Tangará da Serra – MT.

Após o jovem vítima de sequestro ser localizado e polícia iniciou investigações para chegar até o suspeito e durante o dia de hoje apreendeu quatro menores e um deles foi reconhecido pela vítima.

Policiais militares e civis em Tangará da Serra (a 239 km de Cuiabá) resgataram um adolescente, de 17 anos, que havia sido levado de sua residência no município na tarde de quarta-feira (12.05). O jovem foi encontrado às margens da Rodovia MT-358, já na madrugada desta quinta-feira (13.05), após ser libertado pelos criminosos.

Segundo informações preliminares, o adolescente chegava em casa quando os bandidos o abordaram, supostamente para roubar um veículo VW Polo cinza, de propriedade da família do rapaz.

Logo que foram informadas do crime, as polícias montaram um trabalho integrado junto com o serviço regional de inteligência e intensificaram as diligências na busca do jovem. Cerca de dez horas após o início da ocorrência, uma equipe da Polícia Civil encontrou o carro da vítima na Comunidade Rural Bezerro Vermelho. O veículo estava batido e foi abandonado pelos criminosos em uma valeta.

Na sequência, após identificar pegadas em uma região de mata nas proximidades da Rodovia MT-358, na região do Distrito de Progresso, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi quem encontrou o rapaz. Ele foi entregue aos familiares sem lesões corporais. Nenhum suspeito foi encontrado.