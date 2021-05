Ministério Público oferece denúncia contra 25 pessoas da “Operação Renegados”

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), ofereceu na quinta-feira (20) a denúncia criminal relativa à “Operação Renegados”, deflagrada em 04 de maio. Na ocasião, foram expedidos 44 mandados, sendo que destes 22 foram de prisão preventiva.

Foram denunciadas 25 pessoas. O grupo denunciado inclui 12 investigadores da Polícia Civil (sendo um aposentado e dois demitidos), 3 policiais militares (um da ativa, um demitido e outro da reserva) e mais 10 pessoas.

Entre os crimes imputados aos denunciados estão constituição de organização criminosa, concussão, roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo e embaraço à investigação. Até o momento, cinco pessoas denunciadas ainda estão foragidas.

OPERAÇÃO: A Operação Renegados é resultado de um Procedimento de Investigação Criminal (PIC) instaurado no âmbito do Gaeco e inquéritos instaurados pela Corregedoria Geral da Policial Civil.

No cumprimento das medidas judiciais, participaram o Ministério Público, através do Gaeco e sua equipe; a Polícia Judiciária Civil, por meio da Corregedoria-Geral, e aproximadamente 20 delegados e equipes das diretorias de Atividades Especiais e Metropolitana; além do apoio da Polícia Militar e do Ciopaer.