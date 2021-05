Rondonópolis receberá amanhã ministros das Comunicações e da Agricultura

Os ministros das Comunicações, Fábio Farias, e da Agricultura, Tereza Cristina, devem visitar Rondonópolis nesta terça-feira (11). Conforme agenda divulgada pelo Governo Federal, eles devem passar o dia na cidade e vão participar de uma reunião de trabalho com diretores do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA-MT), da Associação Mato-grosssense de Produtores de Algodão (AMPA), autoridades e parlamentares. Devido às medidas de prevenção à Covid-19 o evento será fechado ao público.

Os ministros virão acompanhados de outros membros do Governo e devem chegar a Rondonópolis às 10h30. Às 11 horas vão falar com produtores e técnicos e participarão de discussões sobre soluções de conectividade rural.

O ponto alto da visita deve ser a demonstração de casos de uso do5g Standalone, que está em fase de estudos para implantação no Brasil. A demonstração será feita por uma equipe da Nokia – uma das empresas que atuam no setor.

Mais rápida e segura, a tecnologia 5G Standalone deve facilitar a introdução de equipamentos mais modernos na produção rural – inclusive máquinas agrícolas e sistemas de irrigação que podem ser operados à distância.

Os ministros deverão almoçar com os organizadores do evento e durante a tarde, às 14h30, devem visitar também o centro de treinamento e difusão tecnológica do IMA-MT.

A visita está prevista para terminar às 16h15, quando a comitiva seguirá de volta para Brasília.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, também deverá participar da visita. A assessoria do prefeito José Carlos do Pátio ainda não confirmou a presença dele no evento.