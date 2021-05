Ministros visitam fábrica veterinária que pode produzir vacinas contra a COVID-19

Representantes do Governo Federal, do Senado e da Academia Brasileira de Medicina Veterinária vão visitar hoje (21) as instalações da indústria Ourofino, uma das principais produtoras de vacinas animais do país. A comitiva terá a participação dos ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e é mais uma etapa para viabilizar a proposta de aproveitar essas indústrias na produção de vacinas contra a Covid-19.

A fábrica da Ouro Fino está localizada em Cravinhos (SP) e é uma das mais modernas do país. Ela opera com altíssimo nível de biossegurança e, com algumas adaptações, poderá ser autorizada a produzir vacinas para humanos.

Durante a visita as autoridades vão conhecer como funciona o processo de produção e poderão esclarecer dúvidas sobre a utilização da estrutura no combate à pandemia de Covid-19

A proposta de utilizar a indústria de saúde animal para fabricar vacinas contra a Covid-19, foi apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT) e já foi aprovada pelo Senado.

Conforme o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan) havendo autorização e transferência de tecnologia o setor pode produzir mais de 400 milhões de doses vacinas contra a Covid-19. Isso pode tornar o Brasil autossuficiente na produção do imunizante.

OUTRAS VISITAS

A visita de hoje faz parte de uma agenda que inclui outras três vistorias técnicas aos laboratórios fabricantes de vacinas veterinárias, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de avaliar as operações do segmento de saúde animal para uma possível utilização no combate ao Covid-19.

Na última terça-feira (18) representantes dos ministérios da Agricultura, Saúde e Ciência, Tecnologia e Inovações estiveram em Vinhedo (SP) para conhecer a estrutura de rastreabilidade e distribuição das vacinas utilizadas para a saúde animal no Brasil. A visita

Na sede da Solistica, as autoridades tiveram a oportunidade de conhecer a central de selagem – onde são aplicados os selos oficiais que garante a rastreabilidade de mais de 450 milhões de doses de vacinas todos os anos -, além da estrutura de armazenagem e a complexa operação de distribuição nacional.

Ao final da visita, os convidados se mostraram impressionados com a magnitude da operação e a excelência operacional do sistema, que apenas no caso da primeira campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2021, levou em poucas semanas cerca de 180 milhões de doses de vacina, refrigeradas de 2 a 8 graus Celsius, aos quatro cantos do Brasil.