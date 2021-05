Moradora de VG se veste de palhaça e critica falta d’água

Uma moradora de Várzea Grande, que se identifica como Vânia, usou de uma forma inusitada para protestar contra a falta d’água na cidade. Este é, inclusive, um problema que se arrasta há anos.

Ela se vestiu de palhaça e foi até a frente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) no Município. “Munida” com uma conta de água nas mãos, ela tentou chamar a atenção das autoridades.

“Não aceito mais a situação que estamos passando. Onde o senhor mora, prefeito? É em Várzea Grande? Na sua casa está tendo água? O que falta para que as coisas sejam resolvidas?”, questiona a moradora.

“Cadê os governantes, os vereadores? Na época de campanha eles vão as nossas casas. É um absurdo, em plena pandemia, a população chega em casa e não consegue sequer tomar um banho”, emendou ela.