Morre jovem que sofreu acidente na avenida dos Estudantes no domingo

Mais uma jovem perdeu a vida no trânsito de Rondonópolis. A vítima identificada como Ana da Silva Alves, 21 anos, sofreu um acidente no domingo (16) e veio a óbito nesta quarta-feira (19) no Hospital Regional de Rondonópolis.

O ACIDENTE

A vítima estava em uma motocicleta com o marido na avenida dos Estudantes. De acordo com informações do marido da vítima, ele conduzia a motocicleta em que o casal estava e não viu o quebra-molas, que segundo ele não está sinalizado, vindo a perder o controle da motocicleta.

Na queda, ela acabou batendo forte com a cabeça e foi levada ao hospital.