Motociclista fica ferida após bater em carro no Monte Líbano

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto Biz e um carro HB20 na noite deste domingo (2), no cruzamento da Rua Otávio Pitaluga com a Avenida Cassimiro de Abreu, Bairro Monte Líbano em Rondonópolis (MT).

Conforme informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), a motorista do carro trafegava pela Rua Otávio Pitaluga quando foi surpreendida pela motociclista que invadiu a preferencial e bateu no carro.

Ainda conforme o BO, a condutora da moto não parou no semáforo que estava com sinal vermelho.

Diante do impacto a motorista do carro perdeu o controle e bateu no muro de uma casa de esquina.

A motociclista teve fraturas expostas nas duas pernas, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional. A motorista do carro recusou atendimento médico no local.

A equipe da Perícia Técnica foi acionada para maiores investigações.

O caso foi registrado e consta no BO n°: 2021.107712.