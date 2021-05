Motociclista fica ferido após acidente em cruzamento no Jardim Tropical

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo duas motos na manhã desta terça-feira (11), na Rua Luís Carlos com a Avenida Plínio Aguiar, no Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações colhidas no local do acidente, dois motociclistas seguiam pela Rua Luís Carlos, quando a condutora de uma moto Biz diminuiu a velocidade do veículo e o motociclista que seguia atrás perdeu o controle e bateu na Biz.

Vítima sendo socorrida – Foto: Varlei Cordova/AGORA MTO condutor disse que tentou parar a moto, porém perdeu o controle e caiu ao solo.

A vítima teve uma fratura no pé e foi socorrida e encaminhada ao Hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A mulher que estava na Biz recusou atendimento médico.