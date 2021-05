Motociclista fica ferida após perder o controle com buraco na pista

Uma mulher ficou ferida na noite desta quinta-feira (20), após um acidente de moto em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações a mulher seguia pela Avenida Alvadi Montecelli conhecida como estrada cinco, ela não percebeu um buraco na pista e acabou perdendo o controle.

No momento da queda, um enfermeiro que retornava para a casa presenciou o acidente e permaneceu no local, realizando as primeiras orientações até a chegada do Samu.

A motociclista teve algumas escoriações e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar também esteve no local.