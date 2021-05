Motociclista fica ferida em acidente com caminhonete no Jardim Participação

Um acidente envolvendo uma moto Biz e uma caminhonete aconteceu na noite desta segunda-feira (17) no bairro Jardim Participação em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, a motociclista estava com um passageiro na Rua da Saudade e atravessava o cruzamento com a Rotary Internacional.

Neste momento o condutor de uma caminhonete colidiu na moto.

O motorista informou que quando passava pelo quebra-molas ele não viu a motociclista e não teve como evitar o acidente.

A moça que conduzia a motocicleta ficou ferida e foi encaminhada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O rapaz que estava na garupa recusou atendimento médico e o condutor da caminhonete nada sofreu e permaneceu no local por todo tempo.