Uma motociclista ficou ferida em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (11) Jardim Santa Marta, em Rondonópolis.

Segundo informações, ela seguia pela avenida Rio Branco atrás de uma caminhonete, quando, ao chegar no cruzamento da rua Rufino Araújo, o condutor do veículo teria diminuído a velocidade para entrar na via, momento em que a vítima acabou batendo na lateral do carro.

A mulher de 35 anos teve que ser socorrida até o Hospital Regional.