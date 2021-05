Motociclista se distrai ao acenar para conhecidos e bate na traseira de outra moto

Um acidente envolvendo duas motos aconteceu na noite desta sexta-feira (21), no bairro Cidade Natal em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações as duas motos estavam na Avenida Bandeirantes, o condutor que estava atrás se distraiu para acenar para conhecidos e acabou colidindo na motocicleta da frente.

O condutor da moto que estava na frente nada sofreu e continuou o seu trajeto, o motociclista de 23 anos que causou o acidente teve algumas escoriações e foi encaminhado pelo Samu para a UPA.