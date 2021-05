Motociclista tem perna amputada e é socorrido em estado grave

Um motociclista ficou gravemente ferido e teve uma das pernas amputadas em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (26) na MT-358, entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. Ele estava consciente no momento do socorro, mas sentia muita dor.

Segundo informações, o caminhão seguia sentido Tangará da Serra e o motociclista na via contrária. Ele estaria deitado sobre a motocicleta, como fazem alguns motociclistas na tentativa de alcançar maior velocidade.

Ao aproximar do caminhão, ele acabou invadindo a pista contraria e batendo na lateral. Ele foi parar a aproximadamente 1 km do local da batida.

A vítima foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Samu. Policias Militares e Civis estão no local interditando a via que deve continuar fechada por 1h.

Confira abaixo live feita do local do acidente: