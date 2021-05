Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão no Km-200 da BR-364, neste sábado (1), no Bairro Vila Salmem, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, um dos motociclistas seguia pela Avenida Beira Rio quando foi surpreendido por outro motociclista que saiu da BR-364 e entrou na Avenida.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas.