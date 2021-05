Dois homens ficaram feridos, com suspeita de fraturas nas pernas, após se envolverem em um acidente no cruzamento da rua 16 A com a avenida Ismael José do Nascimento, centro de Tangará da Serra.

Segundo informações repassadas à equipe, a condutora do carro branco teria invadido a via que é preferencial. As duas vítimas estavam na motocicleta e ficaram caídas na via.

O Samu foi acionado e levou as vítimas até a Unidade de Pronto Atendimento. Policiais civis e militares também estiveram no local.