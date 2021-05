Motoqueiro em alta velocidade causa acidente e fica ferido

Um acidente envolvendo duas motos aconteceu na noite desta quinta-feira (27), entre os bairros Jardim Eldorado e Conjunto São José I em Rondonópolis – MT.

As duas motocicletas seguiam pelo mesmo sentido na Rua São Luiz e Biz que estava na frente deu sinal para virar à esquerda na Rua Fernando Deveza e neste momento a outra moto causou a colisão.

De acordo com informações do condutor da moto Biz, o outro motociclista estava em alta velocidade e com o impacto da batida o motor da moto chegou a romper.

Quando o Samu chegou no local, já haviam retirado uma das motos envolvidas no acidente.

O condutor da Biz nada sofreu e outro motociclista ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).