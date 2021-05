Motoqueiro fica ferido após bater em meio fio na Rua José Barriga

Um acidente envolvendo uma moto Suzuki de cor preta aconteceu na noite desta quinta-feira (20), no bairro Vera Cruz em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista aparenta estar embriagado e seguia na Rua José Barriga sentido Bairro/Centro, ele perdeu o controle e bateu violentamente no meio fio.

Com o impacto da colisão o motoqueiro ficou alguns instantes desacordado.

No momento em que o Samu chegou no local, ele despertou se queixando de muita dor e na sua cintura havia uma garrafinha de cachaça no cós da roupa.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e posteriormente foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).