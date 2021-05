Motorista atropela delivery, foge do local, mas é capturado e preso

Um acidente envolvendo um motociclista delivery e um carro Gol, ocasionou em atropelamento na noite desta terça-feira (25), no bairro Jardim Liberdade em Rondonópolis – MT.

O motociclista de 27 anos seguia pela preferencial na Avenida Luis Souza e o veículo Gol que puxava uma carretinha não respeitou a sinalização causou a colisão.

Após a batida o motorista continuou seu caminho, o motociclista o seguiu e chegando na Rua N, ele parou com moto na frente do carro e desceu para verificar a placa do veículo.

Neste momento o motorista que estava em visível estado de embriaguez, acelerou e atropelou o delivery, fugindo sem prestar socorro.

Populares que presenciaram a situação, foram atrás dele e o levaram de volta para o local do atropelamento.

O Samu foi acionado e socorreu o motociclista até uma unidade de Saúde. A Polícia Militar também compareceu ao local.

A Polícia Civil vendo estado de embriaguez conduziu o motorista para delegacia.