Motorista de aplicativo é preso em Rondonópolis suspeito de abuso sexual

Um motorista de aplicativo foi preso na madrugada desta segunda-feira (17) pela Polícia Militar, em Rondonópolis-MT. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma mulher, que o teria chamado para uma corrida. O jovem, 23 anos, alega outra versão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contratou o motorista de aplicativo. No caminho, o rapaz mudou a rota e a levou para a casa dele, onde tentou manter relações sexuais a mulher. A vítima conseguia reagir às agressões e, pelo telefone, pediu socorro ao irmão.

Com ajuda do marido da vítima, o irmão da mulher conseguiu arrombar a porta da casa onde ela estava. Antes de saírem do local com a vítima, os dois teriam agredido o motorista de aplicativo com socos e tijolos, além de quebrar o carro que ele usa para o trabalho de transporte de passageiros.

Diante da denúncia, a PM prendeu o suspeito. Na delegacia, ele alegou outra versão do fato, afirmando ter um relacionamento amoroso com a mulher.

O irmão e a marido da mulher também foram levados pela PM à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. A Polícia Civil agora investiga o caso.