Motorista invade preferencial, acerta motociclista e foge do local

Mais um acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste sábado (15) em Rondonópolis. Desta vez, a colisão aconteceu no cruzamento da avenida Ponce de Arruda com a rua Pedro Antunes, no bairro Cidade Natal.

Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta seguia pela avenida, que é preferencial, quando foi surpreendido por um motorista de um veículo Montana que cruzou a via.

A vítima teve fratura expostas e foi socorrida pelo Samu até o Hospital Regional.

O condutor do carro evadiu-se do local.