MP mantém sigilo e Câmara avalia investigação sobre cooperativa

O Ministério Público não vai divulgar por enquanto informações sobre os resultados da ‘Operação Esforço Comum’, deflagrada na última quinta-feira (20) em Rondonópolis e outras seis cidades. Uma equipe do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) cumpriu mais de 30 mandados judiciais. Houve busca e apreensão de documentos, computadores e outros equipamentos que possam armazenar informações sobre contratos mantidos pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (Coopervale) e prefeituras municipais.

Procurado pela reportagem do portal Agora MT, o promotor de Justiça responsável pelo caso informou “que por enquanto os dados estão sob sigilo e os documentos apreendidos ainda serão submetidos a avaliação técnica”.

Em Rondonópolis a equipe esteve na sede da Coopervale, na tesouraria da Prefeitura e também cumpriu mandados em residências e empresas de pessoas ligadas à cooperativa. Não houve notícia de mandados expedidos contra autoridades ou secretários municipais.

O Ministério Público também disse que não comentará o anúncio sobre o pedido de que os dados da operação sejam compartilhados com a Câmara Municipal. A informação é de que o promotor aguardará a formalização do pedido para então responder oficialmente ao Legislativo.

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou nota dizendo que todos os contratos e processos de licitação obedeceram a legislação e que está colaborando com as investigações.

Além de Rondonópolis, também houve cumprimento de mandados nos municípios de Cuiabá, Sorriso, Santa Rita do Trivelato, Pedra Preta, Arenápolis, Nova Marilândia e Nova Canaã e nos municípios de Japorã, em Mato Grosso do Sul, e Guaíra, no Paraná.

CEI

As informações já divulgadas pelo GAECO apontam que estão sob investigação contratos firmados entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Coopervale totalizando R$ 67 milhões.

Já o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) identificou evidências de superfaturamento, num montante superior a R$ 20 milhões, na medição dos serviços liquidados e pagos pela Prefeitura de Rondonópolis à Coopervale entre 2017 a 2020. Os contratos envolvem a contratação de servidores terceirizados.

Os números fizeram ressurgir na Câmara Municipal a proposta de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito, para apurar os contratos e outros gastos na área da Saúde.

“A Câmara Municipal não pode ficar alheia e omissa a todos esses acontecimentos. Temos que apurar sim. Sou favorável à criação de uma CEI com o objetivo de apurar todas as denúncias de irregularidades em contratos com a Coopervale. É o dinheiro público indo pelo ralo, estarei atento”, disse o vereador Inspetor Gerson (MDB) em declarações à imprensa.

A vereadora Kalinka Meireles (Republicanos) disse que se houver apresentação de pedido de abertura da CEI também assinará favoravelmente.

Já outros vereadores ouvidos pela reportagem consideram que é preciso reunir mais informações, para verificar se houve o envolvimento de servidores comissionados e prejuízos ao erário. Para isso, devem encaminhar nesta semana um requerimento para que o Ministério Público conceda acesso aos dados já reunidos pela ‘Operação Esforço Comum’.