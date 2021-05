MT chega a 95% de ocupação em leitos de UTI Covid

Mato Grosso atingiu nesta segunda-feira (31), 95,02% de ocupação em leitos de UTIs adulto para pacientes Covid-19. Nas enfermarias, a ocupação está em 44%.

Os números constam no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Atualmente, há 496 internações em UTIs públicas e 385 em enfermarias públicas.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso contabilizou 407.508 casos confirmados do vírus, sendo registrados 10.946 óbitos.

Nas últimas 24 horas, foram 1.568 novas confirmações e 46 mortes.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (85.946), Rondonópolis (29.497), Várzea Grande (28.439), Sinop (20.426), Sorriso (13.867), Tangará da Serra (13.854), Lucas do Rio Verde (12.440), Primavera do Leste (10.633), Cáceres (8.684) e Alta Floresta (7.750).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

O documento ainda aponta que um total de 340.706 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 169 amostras em análise laboratorial.