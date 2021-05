“MT não é um estado quebrado e hoje está sendo bem administrado”

O ex-ministro Blairo Maggi (PP) saiu em defesa da gestão do governador Mauro Mendes (DEM), de quem ele é padrinho político. Ainda que sem citar nomes, os elogios serviram como uma forma de “alfinetar” os antecessores do atual governador.

O encontro ocorreu no início do mês, no Palácio Paiaguás, mas se tornou público nesta semana.

Ao comentar sobre a “visita de cortesia”, Maggi recordou que Mendes iniciou o Governo com restos a pagar na ordem de R$ 3,57 bilhões. E, segundo ele, hoje há mais de R$ 3 bilhões em caixa.

“Depois de quase três anos de mandato, fui pela primeira vez fazer uma visita ao governador Mauro Mendes no Palácio Paiaguás. Fiquei muito feliz com os números apresentados por ele. Hoje, todas as contas estão pagas, sem nenhum atraso e com mais de R$ 3 bilhões em caixa”, disse Maggi.

“Mato Grosso não é um estado quebrado ou inviável, ele só precisa ser bem administrado. E hoje ele é”, emendou o ex-ministro, que também governou o Estado, entre os anos de 2003 a 2010.

Maggi ainda afirmou que, em razão da boa administração, Mato Grosso tem hoje um grande programa de investimentos com recursos próprios.

“São 1.500 Km de novas rodovias asfaltadas; cinco novos hospitais; 25 novas escolas; centenas de novas Pontes; R$ 250 milhões em investimentos na área de Segurança Pública”, listou.

“São alguns números que marcaram minha memória e isso reafirma o que eu disse muitas vezes, quando do momento de crise econômica severa que passamos: Mato Grosso não é inviável”, concluiu.

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, também esteve no encontro.