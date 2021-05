Mulher é agredida e socorrida pelo Samu no residencial Buriti

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu na noite desta sexta – feira (14), uma mulher com hematomas de agressões e um corte no braço caída na Rua Valério de Carvalho com a José Pinto, no Residencial Buriti em Rondonópolis – MT.

Conforme informações da própria vítima, após pedir socorro ela informou que foi agredida (porém não disse por quem ) e em seguida caiu na calçada.

Uma moradora viu a vítima caída e acionou o Samu que compareceu ao local e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).