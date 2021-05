Mulher é encontrada morta em barracão ocupado por usuários

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (29) em um barracão ocupado por usuários de drogas na avenida Bandeirantes no Centro A, em Rondonópolis. Segundo testemunhas, ela também era usuária e morava no local com os demais.

De acordo com informações, há cerca de 15 dias ela havia se desentendido com outro usuário e havia sido esfaqueada na região do abdômen. Na ocasião, ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Regional, onde passou por cirurgia.

Na manhã deste sábado, já de volta ao barracão, ela teria conversado com outros ocupantes do local e reclamado de dores. Momentos depois, eles notaram que ela estava caída de lado e acionaram o Samu.

Ao chegara ao local, ela já estava morta. Policiais foram acionados e a Perícia Técnica esteve no local para analisar a cena.

O perito afirmou que não há sinal de violência recente. A causa da morte será investigada.