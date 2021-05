Mulher faz ultrapassagem indevida e deixa criança de colo e mais cinco pessoas feridas

Um acidente entre um veículo Prisma de Cor preta e um Amarok de cor branca aconteceu neste domingo na BR – 364 aproximadamente à 4 Km de Rondonópolis.

Os dois veículos seguiam no mesmo trajeto sentido Rondonópolis/ Pedra Preta.

O Prisma estava sendo guiado por uma mulher e no interior do veículo havia mais cinco pessoas, entre elas uma criança de colo que conforme informações, não estava usando cadeirinha adequada de segurança.

A condutora deste veículo em uma atitude impensada tentou ultrapassar a Amarok, porém na pista contrária vinha uma carreta, a motorista sem pensar no risco persistiu na ultrapassagem e acabou batendo na frente do veículo Amarok.

Após a batida o Amarok freou bruscamente, perdeu o controle e parou na ribanceira.

Já o Prisma após a ultrapassagem indevida rodou na pista e em seguida veio a capotar.

Duas ambulâncias do Samu e uma do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

A seis vítimas que estavam no Prisma ficaram feridas, cinco delas com fraturas aparentes que foram conduzidas ao Hospital Regional e uma vítima encaminhada para a UPA.