Mulher é presa com arma furtada e mais de 30 munições

Uma mulher flagrada em posse de uma arma de fogo e munições foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (24), em Rosário Oeste (MT). A suspeita estava com uma pistola produto de roubo e foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Durante as diligências no município, os policiais da Delegacia de Rosário Oeste realizaram a abordagem da suspeita em um bar às margens da rodovia da BR-163/364.

Com ela, foi apreendido uma pistola calibre 380, que estava escondida na cintura, além de dois carregadores sobressalentes com 32 munições. Após checagens, foi constatado que a arma de fogo havia sido furtada no município de Nova Mutum em 2018.

Diante das evidências, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Rosário Oeste, onde após ser interrogada, pelo delegado Gustavo Godoy Alevado, foi autuada em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.