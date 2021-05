Com nova classificação, Rondonópolis pode ampliar atividades noturnas

O avanço da campanha de vacinação e o compromisso da população com as normas de prevenção à Covid-19 foram os principais fatores para que Rondonópolis conseguisse reduzir sua classificação de risco do nível ‘alto’ para ‘moderado’. É o que dizem lideranças políticas e empresariais ouvidas pela reportagem do portal AGORA MT. A mudança na classificação deve permitir também novas flexibilizações nas regras adotadas visando a prevenção da doença.

O vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara, disse que o assunto será discutido na reunião de hoje (12) do Comitê Gestor de Crise. A maior expectativa é em relação à ampliação do horário de funcionamento das atividades noturnas e também a permissão de música ao vivo em bares, lanchonetes e restaurantes.

“Estas medidas, reivindicadas pelos empresários e trabalhadores que atuam no período noturno, ficam agora mais fáceis. A equipe técnica deve analisar todos os detalhes, mas acho que termos um avanço”, disse Reginaldo.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, disse que recebeu a notícia com alegria e também defende uma maior flexibilização das restrições. “Isso é reflexo direto da campanha de vacinação aliada à consciência da nossa população quanto à importância dos cuidados para vencermos está guerra”.

“Acho que precisamos cuidar de todos os setores da nossa economia, em especial os ainda mais vulneráveis ante a restrição de medidas – como os bares, restaurantes e outros voltados à alimentação e lazer, eventos, festas e Buffett, espaços de lazer noturno. Eles também empregam e contribuem de forma grandiosa com nossa cidade”, destacou o presidente da CDL.

Atualmente as atividades comerciais são permitidas até as 22 horas. O setor de bares e restaurantes deseja que esse horário seja estendido pelo menos até a meia noite.

RESPONSABILIDADE

Ao mesmo tempo que defendem mais liberdade para as atividades econômicas, Reginaldo Santos e Thiago Sperança ressaltam a necessidade da população manter-se vigilante na prevenção à Covid-19.

“Demos um passo importante, mas precisamos continuar fazendo a tarefa de casa. Não podemos descuidar da vacinação e também das medidas preventivas básicas. Isso é fundamental para que possamos conter a pandemia e ao mesmo tempo preservar a economia”, avalia Reginaldo.

O cuidado com a prevenção é também a principal mensagem da CDL aos lojistas do município. Thiago Sperança disse que a categoria deu uma lição de boa atuação no último final de semana, nas ações relacionadas ao Dia das Mães – uma das principais datas do comércio.

“Em nenhum momento os protocolos de biossegurança foram desrespeitados pelos clientes e em especial pelos nossos lojistas. Como prevíamos, pudemos trabalhar em equilíbrio com as medidas de proteção. Este é o cenário ideal, poder gerar emprego e renda sem comprometer a vida do nosso povo. Rondonópolis está no caminho certo”, concluiu.