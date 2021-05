O número de pessoas com casos ativos da Covid-19 caiu 16% em um período de uma semana em Rondonópolis (MT).

Dados do boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura da cidade mostram que no dia 25 de abril, 930 pessoas estavam se tratando da doença em Rondonópolis, já no dia 2 de maio o número de pessoas ativas caiu para 805.

Ainda conforme os últimos dados divulgados no site da Prefeitura, 26.750 casos foram confirmados com a doença, 25.226 pacientes se recuperaram e 719 pessoas morreram.