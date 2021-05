Obras de pavimentação avançam em três distritos industriais de Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis tem investido pesado na construção, recuperação e manutenção do pavimento de diversos bairros da cidade. Outros locais que têm recebido recursos para essa finalidade são os distritos industriais. Atualmente três frentes de trabalho estão sendo executadas pelo município com investimentos de cerca de R$ 29 milhões, oriundos de financiamento.

O contrato com a empresa construtora inclui construção de galerias para o escoamento das águas pluviais, preparação do solo, construção de base reforçada com cimento e a pavimentação asfáltica de 10 centímetros de espessura feita em asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) que garante maior resistência e durabilidade ao pavimento.

Um dos lotes mais avançados do contrato, segundo a secretária de Infraestrutura do município Claudine Logrado é o projeto da Avenida dos Transportes que fica no distrito industrial Vetorasso. No local todos os serviços de drenagem e pavimentação já foram concluídos e a empresa responsável pela obra segue agora para a parte de sinalização.

Uma verdadeira transformação está sendo feita no distrito industrial Augusto Bortoli Rasia onde todas as vias do local estão recebendo melhorias. No momento as máquinas estão fazendo os trabalhos de imprimação e terraplanagem e outras já estão recebendo a capa asfáltica. Claudine Logrado lembra que, assim como no Augusto Rasia, nos outros dois distritos também serão feitas calçadas e elementos de acessibilidade.

No micro distrito da Vila Operária, a Sinfra relata que os serviços estão intensificados na avenida principal, sendo que o vai e vem das máquinas pesadas no local é por conta da terraplanagem que prepara o solo para receber a base do pavimento.