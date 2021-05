Operação do Gaeco faz ressurgir fantasma da CPI

A operação ‘Esforço Comum’, deflagrada pelo Gaeco para apurar irregularidades em contratos da cooperativa Coorpevale, fez soar todos os alarmes na base do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD).

Além dos efeitos jurídicos, que podem ser agravados se houver a confirmação de crimes com envolvimento de figuras ligadas ao prefeito, há o temor com o desgaste político.

Reeleito com larga margem e praticamente sem adversários de porte hoje no município, José Carlos do Pátio atravessa um momento considerado muito positivo. É inclusive citado como um nome forte para disputar o Governo do Estado no ano que vem.

Mas as informações já reveladas pelo Gaeco e os desdobramentos da operação podem mudar esse cenário. Na Câmara Municipal, por exemplo, já se fala na necessidade de abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os contratos da Coopervale e outros gastos na área da Saúde.

No ano passado o prefeito conseguiu impedir que fosse aberta uma CPI para apurar o chamado ‘Escândalo dos Respiradores’. Acabou prevalecendo na época as teses de que aquele era um caso isolado e que a investigação em um ano eleitoral não teria credibilidade ou isonomia.

Agora as denúncias são ainda mais graves. E não há o pretexto da exploração eleitoral.

Os valores também são consideravelmente maiores. No caso dos respiradores ficavam na casa dos quatro milhões de reais. Agora chegam quase a R$ 70 milhões.

Um experiente líder político ouvido sob a condição de anonimato foi taxativo: “Se houver um pedido de CPI agora os vereadores da base aliada não terão argumentos para convencer a opinião pública. A torcida é para que as informações do Gaeco não comprometam o prefeito nem seus assessores mais próximos. Se isso acontecer, será o caos”, disse.