Operação integrada conduz 87 pessoas por descumprir regras

Uma ação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura de Mirassol d`Oeste fiscalizou estabelecimentos comerciais da cidade que estavam promovendo aglomeração e descumprindo as normas sanitárias de contenção a propagação do coronavírus.

A Operação Integrada Dispersão fiscalizou os estabelecimentos que estavam em desconformidade com as diretrizes do decreto municipal vigente e conduziu 87 pessoas por crime contra a saúde pública, tipificado no artigo 268 do Código Penal, que trata de infração à determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Entre o grupo conduzido até a delegacia estavam 21 adolescentes, que foram entregues aos responsáveis. Além do descumprimento do artigo 268, três pessoas foram detidas em flagrante por desacato e desobediência, uma por conduzir veículo sob efeito de álcool e outras duas por venderem bebida alcoólica a menor de idade.

“As forças de segurança e o poder público de Mirassol d’Oeste não medem esforços para garantir a incolumidade pública, preservado a paz e a ordem social”, pontuou a delegada Karla Nogueira.

Participaram também da operação representantes do Ministério Público, Polícia Penal, Conselho Tutelar e Conselho Comunitário de Segurança de Mirassol d`Oeste.