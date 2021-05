Operação Lei Seca prendeu 39 pessoas por embriaguez ao volante

De janeiro a maio de 2021, a Operação Lei Seca em Mato Grosso prendeu 39 pessoas por embriaguez ao volante. As prisões ocorreram ao longo de 13 ações integradas até o momento, realizadas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Sorriso. Já no ano passado, entre janeiro e dezembro, 136 pessoas foram presas por dirigirem o veículo embriagado.

É importante salientar que, por conta do aumento dos casos de coronavírus (Covid-19) entre os agentes de fiscalização de trânsito no estado, no mês de março de 2021, as operações foram suspensas, retornando no mês seguinte. Também cabe frisar que no ano de 2020, as operações também ficaram suspensas entre os meses de abril e agosto, sendo retomadas a partir de setembro.

Nos primeiros cinco meses deste ano, ocorreram 693 testes de alcoolemia (Bafômetro), contra 2.567 no ano passado. Já com relação aos Autos de Infração de Trânsito (AITs), no ano de 2021, foram lavrados 449 e em 2020, foram 1.285 AITs registrados.

Do total do ano atual, 107 foram por conduzir veículo sob efeito de álcool; 53 por conduzir veículo sob influência de álcool ou outra substância que causa dependência, identificada por exame clínico ou prova testemunhal; 32 por recusar-se a realizar o teste de alcoolemia; 110 por conduzir veículo sem estar licenciado e registrado, entre outros.

Entre os veículos removidos, foram 86 este ano, entre carros e motos. No mesmo período, também foram recolhidas 51 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 16 Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLVs). Já ao longo de todo o ano passado, foram 554 veículos removidos, além de recolhidas 65 CNHs e 12 CRLVs.

A operação Lei Seca é realizada de forma integrada e coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI-E) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Participam das ações, a Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal de Várzea Grande, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá e Sistema Penitenciário.

A multa para o motorista que é flagrado dirigindo sob efeito alcoólico é de R$ 2.934,70. No momento do teste do bafômetro, o condutor que tiver índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido, será preso, pagará multa, terá a CNH suspensa e responderá por crime.

Quando a quantidade de álcool for abaixo de 0,33mg/l, o condutor é autuado e tem a CNH retida e paga multa.