Pacientes reclamam de calor em UTIs do Hospital Regional

Pacientes que estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional em Rondonópolis reclamaram ontem (18) do mal funcionamento nos aparelhos de ar condicionado. Conforme mensagens de texto que chegaram à redação do portal AgoraMT, o problema ocorre na ala ‘UTI Américas’ e foi comunicado à direção do hospital.

“(os aparelhos) Não estão funcionando. Está muito quente nos quartos, estamos morrendo de calor aqui”, disse o denunciante.

A mesma mensagem informa que o problema vem ocorrendo há vários dias, sem que tenha havido qualquer manutenção.

Em nota encaminhada à reportagem do AgoraMT, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) reconheceu o problema. Segundo a secretaria, a diretoria do Hospital Regional de Rondonópolis já está trabalhando na substituição dos aparelhos de ar condicionado das UTIs.

“Serão instalada máquinas mais potentes”, garante a SES.

A nota não informa o prazo previsto para a substituição dos aparelhos.