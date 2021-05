Começa neste domingo pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal começa neste domingo (16) a depositar o pagamento da segunda parcela do novo auxílio emergencial para cerca de 40 milhões de beneficiários. Recebem hoje 2,34 milhões de pessoas nascidas em janeiro por meio de depósito na conta poupança digital, que pode ser movimentada por aplicativo, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Além disso, há a opção de girar a grana usando o PIX, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade.

O saque em dinheiro e as transferências para esse grupo serão liberados somente em 31 de maio.

O calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. Os débitos da primeira parcela terminam nesta segunda-feira (17), para nascidos em dezembro. Já os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a segunda parcela de acordo com o calendário habitual do programa, que em maio tem início nesta terça-feira (18).

A nova rodada de repasses começou em abril e terminará em julho, e cada uma das quatro cotas terá valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. O total de beneficiados no primeiro ciclo atingiu 39,1 milhões de pessoas, menos do que s 45,6 milhões estimados inicialmente pelo Ministério da Cidadania.

Além daqueles contemplados via aplicativos e meios digitais e os inscritos no CadÚnico, os números também levam em conta os beneficiários do Bolsa Família.

O governo federal explica que os dados são atualizados pela pasta da da Cidadania com informações da Secretaria Nacional do Cadastro Único e da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania.

Neste ano não foi aberto novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020, mas agora precisaria da ajuda. Serão beneficiadas somente pessoas que já estavam cadastradas pelo Cadastro Único, pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família.

O auxílio emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 550) ou renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300).