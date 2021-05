Pai é preso suspeito de estuprar filha de 5 anos em Rondonópolis

Um homem, 39 anos, foi preso nesta terça-feira (4) em Rondonópolis suspeito de estuprar a própria filha, de apenas cinco anos de idade. O crime teria sido cometido na noite de segunda-feira (3).

Segundo consta no BO, vizinhos teriam ouvido gritos na residência da família. Ao chegarem no local, encontraram a mãe da criança, deficiente auditiva, gesticulando que algo acontecia no interior da casa, foi quando a menina saiu chorando e com parte da calça abaixada.

A criança relatou que o pai teria tirado as roupas dela e a enforcado, enquanto passava a mão nas partes de íntimas dela.

Temendo pela segurança da menina, os vizinhos a levaram para passar a noite da casa deles e na manhã seguinte (ontem), confirmaram com a mãe os relatos criança.

A polícia foi acionada, o suspeito de estupro foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Rondonópolis.

Após receber atendimento médico no Pronto Atendimento Infantil, a menina foi levada pelo Conselho Tutelar para uma casa de abrigo a menores.