Parcela única do IPTU poderá ser paga com desconto até 31 de maio

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou na manhã de hoje(14), em sessão extraordinária, o projeto de autoria do Executivo prorrogando o prazo para o pagamento do IPTU em parcela única, com desconto, até o dia 31 de maio.

A data final, que originalmente seria no dia 21 deste mês, foi alterada por uma emenda apresentada em conjunto pelos vereadores.

O presidente da Casa, Roni Magnani (SD), e também o líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos (SD), disseram que a mudança foi informada e há acordo para que seja acatada pelo prefeito José Carlos do Pátio.

A sessão durou cerca de 20 minutos e os vereadores argumentaram que o prazo maior é uma forma de ajudar os contribuintes. “Num momento tão sério como o que estamos passando por causa da pandemia toda a ajuda é importante. Me sinto feliz em assinar essa emenda”, disse Adonias Fernandes (MDB).

O vereador Cido Silva (PSC) também destacou as vantagens que a alteração trará ao próprio Executivo.

“O projeto vem ao encontro das necessidades e preocupações de muitos contribuintes que começaram a se desenvolver agora, que reabriram suas empresas e estão recebendo seus salários. Esticando esse prazo o município dá um fôlego para que as pessoas possam pagar o imposto com desconto e com certeza a Prefeitura vai receber muito mais”, avaliou.

O projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente da Câmara só vota em caso de empate e não compareceram à sessão os vereadores Cláudio da Farmácia (MDB), Dr. Manoel (SD), Beto do Amendoim (PTB), José Felipe (Podemos) e Investigador Gerson (MDB).