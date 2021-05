Pesquisa mostra Lula na liderança isolada, Bolsonaro é o segundo

Pesquisa divulgada hoje (12) pelo jornal ‘Folha de São Paulo’ mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a liderança isolada e venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno da eleição presidencial. A pesquisa é a primeira realizada pelo instituto desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações judiciais contra o ex-presidente.

Na modalidade estimulada, em que, a exemplo do que ocorre na eleição, o cidadão é confrontado com a uma lista de nomes, a liderança do petista se impõe. Conforme a pesquisa, Lula tem hoje 41% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro aparece em segundo com 23%, seguido do ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7%, e do ex-ministro da Integração Ciro Gomes (PDT), com 6%.

Um pouco mais atrás aparecem o apresentador Luciano Huck (sem partido) com 4%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que obtém 3%, e, empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo).

O total de intenção de votos atribuído a Lula é apenas 6% menor que a soma de todos os outros candidatos. Porém, a pesquisa mostra também que em um eventual segundo turno a tendência majoritária é de migração dos votos dos adversários para o petista.

Já na modalidade espontânea, sem que o entrevistado seja apresentado à uma lista de nomes, a vantagem de Lula fica no limite da margem de erro. O petista foi citado por 21%, Bolsonaro por 17% e Ciro Gomes por 1%. Nesta modalidade 59% disseram que não sabiam em quem votar, ou que anulariam o voto. Os outros 2% citaram outros candidatos.

Lula vence em todos os cenários de segundo turno, seja contra Bolsonaro (55% x 32%), contra Sérgio Moro (53% a 33%) ou contra Doria (57% a 21%).

A pesquisa mostra ainda que Bolsonaro também perderia num eventual segundo turno para Ciro Gomes (48% a 36%) e teria uma situação de empate técnico se o adversário fosse João Doria – com o governador paulista um ponto à frente (40% a 39%).

REJEIÇÃO

A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios, nos dias 11 e 12 de maio. Ela tem margem de erro de dois pontos percentuais e também mostra que hoje o presidente Jair Bolsonaro é o mais rejeitado entre os eleitores.

Ao serem perguntados em quem não votariam de jeito algum, 54% dos entrevistados citaram Jair Bolsonaro.

Lula é rejeitado por 36%, Dória por 30%, Luciano Huck por 29%, Sérgio Moro por 26% e Ciro Gomes por 24% dos eleitores ouvidos.