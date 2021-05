PM prende casal com mais de R$60 mil em assoalho de carro

A Polícia Militar de Rondonópolis prendeu na tarde desta quarta-feira (05) um casal com R$ 63 mil no assoalho do veículo Jetta que estavam. O rapaz preso tem diversas passagens por roubo e tráfico e a mulher passagem por roubo.

A prisão aconteceu no bairro Jardim Liberdade após uma denuncia de que um veículo com as mesmas características estaria transitando entre Rondonópolis e Guiratinga no intuito de abordar alguns caminhoneiros.

Durante a busca veicular, o dinheiro foi encontrado dentro de um saco preto. Mais R$2 mil foram encontrados no bolso do suspeito.

Eles alegaram que estariam levando o dinheiro até a casa do pai do condutor do veículo. O pai inclusive esteve no local e afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de um carro, fato que ainda não foi provado.

Os suspeitos, juntamente com o dinheiro, foram levados até a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.