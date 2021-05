Polícia Ambiental aprende aparelhos de som por causar perturbação

Um casal de namorados foi detido na noite deste sábado (08), por perturbação com som alto e desacato no bairro Santa Cruz em Rondonópolis – MT.

A Polícia Ambiental recebeu diversas ligações anônimas, informando que uma residência do bairro mencionado acima, havia um veículo com o volume do som muito alto.

Foi realizado o procedimento de aferição de ruídos e constatado o som exagerado.

Durante a ocorrência o dono da residência ficou bastante exaltado onde foi necessário algemá-lo, a namorada também ficou bastante nervosa, onde começou a xingar os policiais dizendo, “seus bando de filhos da puta, desgraçados”.

Diante das agressões verbais, foi dada a voz de prisão a ambos e foram conduzidos no camburão da viatura. E após a mulher estar contida no camburão da viatura ela começou a dar socos e chutes vindo a quebrar um acrílico existente no porta malas da viatura, ocasionando também hematomas em seus braços e dedos das mãos.

Ao chegar na 1ª delegacia os ânimos já estavam mais calmos e ela foi levada para sala de boletim de Ocorrência junto com seu namorado, e no decorrer da confecção dos fatos a mesma começou a se exaltar novamente desferindo palavras de baixo calão atrapalhando o serviço da polícia sendo necessário levá-la para cela, onde novamente houve resistência por parte da detida dificultando novamente os trabalhos da polícia militar ambiental.

O casal permaneceu na delegacia para que se tome as devidas providências.

OUTRO CASO

No mesmo período uma outra denúncia de uma caminhonete com som alto foi registrada em um bar localizado no Jardim Europa.

Neste local também foi constatada o alto volume do som, mas diferente da situação anterior o proprietário da caminhonete não apresentou resistência nem desacato.