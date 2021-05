Polícia Civil prende autor de roubo e estupro praticado contra jovem

O autor de um crime de roubo seguido de estupro ocorrido em Nova Mutum (264 km a médio-norte de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, finalizando o trabalho de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O roubo seguido de estupro cometido contra uma jovem de 20 anos ocorreu no dia 20 de março e desde então a equipe da Derf Nova Mutum realizava diligências para identificar e prender o autor do crime.

O suspeito de 29 anos identificado como autor do crime bárbaro foi flagrado em posse de um telefone celular, produto de roubo praticado no dia 02 de abril contra outra vítima. Durante as buscas na residência, os policiais também encontraram o aparelho celular da vítima de roubo e estupro.

Na delegacia, a jovem fez o reconhecimento fotográfico do suspeito, reconhecido o conduzido como autor do crime. Com base nos fatos, a delegada Angelina Ticianel representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Judiciário e devidamente cumprida.

Em buscas no sistema, os policiais encontraram outro mandado de prisão expedido contra o suspeito, pela Comarca de Tapurah, também pelo crime de roubo, sendo dado efetivo cumprimento a ordem judicial.