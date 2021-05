Polícia descobre cativeiro e liberta vítima de sequestro em Cuiabá

Um senhor de 67 anos foi libertado, neste sábado (29.05), depois de ter sido sequestrado por quatro homens em sua casa, no bairro Jardim Olga Maria, em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

A equipe do 5º BPM foi informada via 190 pela nora da vítima que pedia ajuda. Ela contou que o sogro foi rendido em casa pelos criminosos e obrigado entrar em um veículo GM Vectra prata.

Os policiais conseguiram a localização da vítima por ser monitorada por tornozeleira eletrônica. O sinal do dispositivo apontava uma chácara no bairro Pedra 90. No local, o Vectra estava estacionado e um homem ao ver a viatura saiu correndo entrando em uma área de mata. A vítima estava amarrada no banco de trás do carro.

Os militares ainda realizaram uma varredura pela mata e proximidade de um córrego, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Serviço

