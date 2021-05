Polícia cumpre mandados contra suspeitos de homicídio e organização criminosa

Uma operação com objetivo de apurar crimes de homicídios tentados, tortura e organização criminosa ocorridos em Juara (709 km a médio-norte de Cuiabá) foi deflagrada pela Polícia Civil, na terça-feira (25.05). A operação denominada “Chicote” resultou no cumprimento de oito ordens judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão domiciliares e seis de prisão preventiva contra suspeitos que tiveram a participação identificada nos crimes.

Um dos suspeito tentou resistir a abordagem policial, efetuando disparos contra os policias, e morreu durante troca de tiros, Dois alvos da operação não foram localizados e continuam foragido.

As ordens judiciais foram expedidas pela Terceira Vara Criminal de Juara com base em investigações da Polícia Civil realizadas no curso de dois inquéritos policiais. Segundo as investigações, os crimes foram praticados por integrantes de uma facção criminosa que está atuando na região.

Entre os alvos está uma mulher que foi presa em Lucas do Rio Verde e um homem que teve o mandado de prisão cumprido em Juara. Os outros quatro alvos, entre eles outra mulher, tiveram as ordens judiciais cumpridas no interior de cadeias públicas onde já estavam recolhidos por outros crimes.

Um dos alvos de mandado judicial, Cleiton Pereira Trindade, tentou resistir a prisão, fugindo para os fundos da residência momento em que sacou uma arma de fogo e disparou contra os policiais. Diante da injusta agressão, os investigadores revidaram os disparos momento em que o suspeito foi atingido, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

Dois homens que também estão com ordem de prisão decretada pela Justiça não foram localizados e continuam procurados pela Polícia. As diligências estão em andamento.