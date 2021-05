Polícia Penal descobre esquema que fornece carregadores solares na PCE

Policiais penais que trabalham na Penitenciária Central do Estado descobriram um esquema montado por uma organização criminosa para fornecer celulares para membros que cumprem pena na PCE.

As celas da unidade foram reformadas e não contam com rede de energia elétrica, essa foi uma estratégia da Secretaria Estadual de Segurança Pública para dificultar a comunicação dos presos com pessoas em liberdade.

Hoje a ventilação das celas é externa, assim como a iluminação. Ou seja, se o preso tiver acesso a um celular ele não terá como recarregar o aparelho.

Na prática, a estratégia parecia perfeita. No entanto, a organização criminosa descobriu um aparelho movido à energia solar, capaz de recarregar celulares.

A reportagem do AGORA MT teve acesso às imagens de um destes aparelhos apreendidos na PCE. Ele parece uma fita vhs, tem uma placa que capta a energia e entradas USB’s onde os celulares são conectados.

Com as visitas suspensas, os criminosos usam drones para entregar os aparelhos. Entre janeiro e abril deste ano 20 drones foram abatidos sobrevoando a PCE, todos com celulares, carregadores e drogas acopladas.

Segundo a Polícia Civil, os chefes das principais quadrilhas de Mato Grosso estão presos. Os celulares são importantes para que eles mantenham o comando dos grupos, determinando a prática de crimes como roubos e assassinatos.