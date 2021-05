Polícia prende suspeito de ser “contador” do Comando Vermelho

A Polícia Militar prendeu nesta madrugada um homem que é suspeito de ser o “contador” da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso.

O suspeito seria responsável por elaborar as planilhas com o rendimento das bocas de fumo do grupo, os custos e definir os valores da comercialização dos entorpecentes.

O rapaz, que era monitorado pela polícia, foi abordado em uma moto no bairro Corsa Verde. Com ele foram localizadas 18 porções de substâncias parecidas com maconha, embaladas e prontas para comercialização.

Durante a abordagem ele confessou que presta o serviço de contador para o grupo criminoso que atua dentro e fora dos presídios do estado.

Por fim tentou subornar os policiais. O celular do suspeito foi apreendido e será periciado.