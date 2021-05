Policial militar conquista duas vitórias em Campeonato de Fisiculturismo

O Soldado Gomes Aguiar, da Polícia Militar de Mato Grosso, lotado em Rondonópolis, trouxe para a cidade duas vitórias do Campeonato MuscleContest realizado no dia 15 de maio em Campinas-SP. Essa foi a estreia do atleta em competições.

Ele venceu nas categorias Classic Physique A Novice e Classic Physique A OPEN.

Gomes contou que começou a praticar atividades físicas após descobrir um desvio de coluna. Com a musculação, ele resolveu se dedicar ao esporte, já que sempre assistia as competições.

“Após dois anos de trabalho e com o acompanhamento de profissionais, conseguimos levar o top 1 em duas categorias” afirmou.

Sobre conciliar a profissão com os treinos, ele afirmou que a dificuldade é não manter uma rotina de horário, já que trabalha em plantões, além de não conseguir dormir nos horários certos.